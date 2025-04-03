ВСЕРЬЕЗ
Опубликовано 03 апреля 2025, 15:00
1 мин.

Прогуливавшего заседания более 200 дней российского депутата досрочно лишили полномочий

Госдума лишила мандата депутата Напсо, который два года не ходил на заседания.
Прогуливавшего заседания более 200 дней российского депутата досрочно лишили полномочий

© NATALIA KOLESNIKOVA/AFP/East News

Госдума единогласно проголосовала за досрочное прекращение полномочий депутата от ЛДПР Юрия Напсо, который в течение двух лет прогуливал заседания. Об этом пишет издание «Ведомости».

За лишение полномочий Напсо проголосовал 321 депутат, против никто не высказался, воздержавшихся не было. Известно, что рассмотрение вопроса проходило в закрытом режиме. О выборе подобной режима дискуссии при обсуждении повестки заседания предупредил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Уточняется, что госслужащий не появлялся на работе более 200 дней без уважительной причины. До попадания в Госдуму он являлся первым председателем комитета по госстроительству и законодательству.

Напсо в феврале писал в своих соцсетях, что находится в ОАЭ на лечении, при этом по-прежнему исполняет свои полномочия и, в частности, встречается с гражданами в режиме ВКС. Впервые слухи о том, что в Госдуме начали обсуждать возможность лишения полномочий Напсо, появились еще в конце 2023 года.

Ранее россияне раскритиковали призыв депутата Натальи Костенко отказаться от отдыха за рубежом.