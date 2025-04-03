Прогуливавшего заседания более 200 дней российского депутата досрочно лишили полномочий

Госдума единогласно проголосовала за досрочное прекращение полномочий депутата от ЛДПР Юрия Напсо, который в течение двух лет прогуливал заседания. Об этом пишет издание «Ведомости».

За лишение полномочий Напсо проголосовал 321 депутат, против никто не высказался, воздержавшихся не было. Известно, что рассмотрение вопроса проходило в закрытом режиме. О выборе подобной режима дискуссии при обсуждении повестки заседания предупредил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Уточняется, что госслужащий не появлялся на работе более 200 дней без уважительной причины. До попадания в Госдуму он являлся первым председателем комитета по госстроительству и законодательству.

Напсо в феврале писал в своих соцсетях, что находится в ОАЭ на лечении, при этом по-прежнему исполняет свои полномочия и, в частности, встречается с гражданами в режиме ВКС. Впервые слухи о том, что в Госдуме начали обсуждать возможность лишения полномочий Напсо, появились еще в конце 2023 года.

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