«Не укладывается в голове»: Александр Хинштейн освятил кабинет после ухода Алексея Смирнова

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн освятил кабинет после ухода с поста главы региона Алексея Смирнова. Напомним, политика обвиняют в хищении более 1 млрд рублей бюджетных средств.

«Кабинет освятил. Надеюсь, что все черное, что здесь было, отсюда исчезло… Ну а в целом у меня вообще-то не укладывается в голове, если честно», - поделился Хинштейн в беседе с военным корреспондентом Александром Коцем. Его слова приводит Kp.ru.

Он отметил, что не знаком с обстоятельствами уголовного дела в отношении Смирнова. Пока суд не вынес приговор, указал врио губернатора.

Политик добавил, что «не переваривает» любые коррупционные деяния, а в условиях боевых действий такое «за гранью добра и зла», считает Хинштейн.

Ранее он отреагировал на назначение сына актера Михаила Боярского на его место в Госдуме.