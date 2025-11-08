«Признак бескультурья, проявление варварства»: Захарова об отмене выступления Абдразакова в Италии

Накануне в Италии отменили выступление российского оперного певца Ильдара Абдразакова в постановке «Дон Жуан». Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала случившееся варварством.

Захарова считает, что те, кто продавливают решения об отмене гастролей российских деятелей искусств в Италии, «позорят свой народ и страну».

«Отмена культуры — признак бескультурья, проявление варварства», — приводит слова дипломата Kp.ru.

Напомним, Абдразаков должен был исполнить заглавную партию в опере «Дон Жуан» Моцарта, однако певец не выйдет на сцену. Ранее итальянская ассоциация обвинила его в поддержке российских властей.

До этого в Италии отменили концерт дирижера Валерия Гергиева. Против решения властей региона пригласить Гергиева выступал министр культуры страны, который посчитал, что дирижер из России «может подать неверный сигнал».