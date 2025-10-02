«Приходят в бары в кокошниках»: Владимир Путин сказал, что его радуют национальные наряды на девушках

Президент России Владимир Путин рассказал о возрождении русской традиции. По его словам, девушки приходят на мероприятия или отдыхают в барах в кокошниках и национальных нарядах.

«Недавно мне говорили, что у нас возрождается русская традиция. Молодые девушки на свои мероприятия или где-то отдыхают в бары приходят в кокошниках, в русских нарядах. Это не шутка. Меня это очень радует», - сказал президент в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай».

Глава государства пришел к выводу, что «несмотря на попытки разложить наше российское общество изнутри, противники не добиваются никакого результата, а наоборот получают эффект, обратный ожидаемому». Президент заявил о наличии у молодых людей внутренней защиты от попыток повлиять на общественное сознание.

«Это говорит о зрелости и прочности российского общества», - сказал Путин. Фрагмент выступления президента России привел Telegram-канал «Кровавая барыня».

Ранее сообщалось, что в Березовском учительница заставила второклассницу снять ободок-кокошник. Ребенок вернулся с уроков в слезах и больше не хочет носить аксессуар. В Госдуме заявили о неправоте педагога и сказали, что нельзя травмировать психику ребенка из-за таких мелочей.