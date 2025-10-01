«Из-за таких мелочей»: в Госдуме раскритиковали учительницу, которая заставила второклассницу снять ободок-кокошник

В Госдуме отреагировали на инцидент в городе Березовском, где учительница заставила второклассницу снять ободок-кокошник. Девочка пришла домой в слезах и больше не хочет носить аксессуар. В нижней палате парламента заявили, что педагог не права.

Комментарий о ситуации изданию «Абзац» дал член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко.

Депутат считает, что учителю не стоило акцентировать внимание на ободке – никакой проблемы в нем политик не увидел. Марченко считает: учитель высосал ее из пальца.

«Из-за таких мелочей травмировать психику ребенка вообще нельзя. Учительница в данной ситуации неправа», - высказался парламентарий.

Он отметил, что для работы с детьми нужны терпеливые и стрессоустойчивые специалисты. Марченко отметил важность этих качеств при работе с маленькими детьми, психологическое состояние которых более хрупкое.

Отмечалось, что в школе, где произошел инцидент, есть дети в хиджабах, однако им не делают замечания.

