Пригласил президента США в Москву: о чем Путин и Трамп полтора часа разговаривали по телефону

12 февраля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп полтора часа разговаривали по телефону. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, он пригласил главу Штатов в Москву.

Подробности разговора приводит ТАСС.

«Президент России пригласил президента США посетить Москву», - сообщил Песков.

Помимо обсуждения личной встречи, стороны говорили про Украину, обмен граждан РФ и США, а также Ближний Восток.

Путин поддержал тезис американского президента о том, что пришло время стран работать вместе. В вопросе обмена граждан Трамп заверил, что США выполнят договоренности.

Президент России говорил о готовности принять в России американских должностных лиц и обсудить в том числе украинский вопрос. Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Путин согласился, что долгосрочное урегулирование возможно путем переговоров.

Трамп в свою очередь сообщил, что они договорились поручить командам немедленно начать переговоры.

Ранее шеф-повар раскрыл подробности приготовления блюд для президента России. По его словам, обычно бракуют грибы – в них встречается превышение ртути.