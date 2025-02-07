«Грибы в целом бракуют»: шеф-повар рассказал о приготовлении еды для Путина и делегаций

Шеф-повар Артем Лосев раскрыл подробности приготовления блюд для президента России Владимира Путина и высоких делегаций. Он заявил, что еду всегда пробуют перед подачей. Об этом сообщает Москва 24.

Мужчина поделился, что готовил блюда для главы страны и участвовал в составлении программы питания для делегаций Олимпийских игр в Сочи. Лосев отметил, что продукты всегда тщательно проверяют.

«Блюда отвозят в лабораторию, а перед этим еще сдаешь все продукты на анализы. После этого тебе говорят, здесь, например, превышение ртути», – рассказал шеф-повар.

Мужчина пояснил, что некоторые продукты могут «браковать». Он привел в пример белые грибы.

«Грибы в целом бракуют, потому что там есть превышение ртути, небольшое какое-то количество», – добавил Артем Лосев.

Он добавил, что после проверки продуктов повара должны приготовить на одну порцию больше, чтобы ее забрали в лабораторию. Там проводят еще одно исследование.

Ранее мы писали о том, что бывший шеф-повар Белого дома заявил о сложностях готовки для Трампа.