«Придется смириться»: отец Илона Маска заявил о поражении сына в конфликте с Трампом

Отец Илона Маска высказался о конфликте сына с президентом США Дональдом Трампом. Эррол Маск заявил, что в этом противостоянии лидер страны одержал победу. Об этом сообщает The Times.

По мнению отца миллиардера, весь мир наблюдал схватку двух альфа-самцов, которую они устроили в публичном пространстве. И хоть Эррол – родитель Илона, он в этом конфликте выделили победителем именно Трампа.

«В любой группе животных, будь то гориллы, слоны или люди, самцы всегда будут бороться за доминирование. Поскольку Трамп – тот, кого избрали, Илону придется смириться с тем, что он не будет генералом», - пояснил Маск.

Эррол обратился к сыну и призвал его признать поражение.

Напомним, что конфликт между Трампом и Маском вспыхнул после того, как миллиардер назвал «мерзостью» законопроект президента, связанный с сокращением федеральных расходов. Президент США в ответ заявил, что слова Илона стали точкой в их дружбе.

Ранее стало известно, что Илон Маск потерял 34 млрд долларов после ссоры с Дональдом Трампом.