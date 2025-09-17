Президент США Дональд Трамп с супругой прибыли в Великобританию для встречи с королевской семьей

Президент США Дональд Трамп и первая леди прилетели в Великобританию. Американский лидер и его супруга Мелания посетили замок Винздор, чтобы встретиться с членами королевской семьи.

Как сообщает Fox News, Трампа и его жену у вертолета встретили принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон. Затем к ним присоединились и сам британский монарх Карл III с королевой Камиллой.

СМИ Великобритании отмечают, что визит президентской четы ставит перед королевской семьей сложную задачу — завоевать доверие главы Белого дома после его заявлений о желании присоединить к США Канаду. Напомним, что на данный момент страну возглавляет именно британский король, хоть у его правления больше церемониальный статус.

Трамп прибыл в замок Виндзор, что на севере от Лондона, 16 сентября. Однако уже сегодня, 17 сентября, в британской столице может пройти масштабная акция протеста противников американского президента. До этого против него там уже проходил крупный митинг в 2019 году.

