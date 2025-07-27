Президент Сербии Александр Вучич обвинил Эмира Кустурицу в попытке его свержения

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что режиссер Эмир Кустурица и представители оппозиции пытаются его свергнуть.

Ранее Кустурица иронично «поблагодарил» Вучича и первого вице-премьера Синишу Мали за закрытие ресторана в этно-туристическом комплексе «Дрвенград — Мокра-Гора». В этом месте режиссер ежегодно проводил киномузыкальные фестивали.

Глава страны ответил режиссеру во время осмотра центра паллиативной помощи в Батайнице под Белградом. Вучич считает, что у его политических оппонентов нет понимания желаний сербского народа и собственной программы.

«Посмотрите, до чего дошла эта бессмыслица — все они вместе», — приводит РИА Новости слова Вучича о Кустурице и оппозиционных политиках Сербии.

Президент отметил, что главная их программа — свергнуть его с поста главы страны. Другой программы у оппозиционеров и Кустурицы нет, заключил он.

Ресторан «Висконти» закрыли с 25 июля из-за выявленных инспекцией нарушений. В заведении регулярно проходили мероприятия кино и музыкального фестивалей Кустурицы.

Ранее мы писали, что российский актер Юра Борисов сыграет Эмира Кустурицу в автобиографическом фильме сербского режиссера. Картина будет называться «Как я не снял „Преступление и наказание“».