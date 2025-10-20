Президент РГО Сергей Шойгу назвал скучной жизнь, в которой только одна мечта

Президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу рассказал, есть ли у него мечта взять отпуск и отправиться в особенную экспедицию. Он назвал скучной жизнь, в которой только одна мечта.

Шойгу произнес: «Если у человека только одна мечта в жизни, это скучная жизнь!» Его слова приводит Kp.ru.

Президент РГО выразил надежду на то, что его итоговая экспедиция будет на курган Туннуг.

«Вот я бы туда хотел попасть. Это место кроет в себе невероятное количество загадок…», - сообщил Шойгу.

Он мечтает проплыть по реке Лене до Тикси, съездить в Иркутскую область, на острова Врагнеля и Котельный, пройти по маршруту Феликса Кона и Владимира Грум-Гржимайло.

«На Таймыр хотелось бы вернуться. Туда, где работал, дружил, строил», - добавил Шойгу.

Он также поделился, что видел самые красивые закаты в Саянах. По словам президента РГО, в горах предстает «вся палитра красок» и это «завораживающее зрелище».

