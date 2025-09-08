«Отдохнуть бы»: Филипп Киркоров после череды проблем рассказал о мечтах

Филипп Киркоров рассказал, что мечтает о трехнедельном отдыхе. Об этом сообщает Super.ru.

Певец Филипп Киркоров побеседовал с журналистами — музыкант порассуждал о том, что бы он поменял в отечественной музыкальной индустрии.

«Я бы всё поменял. Оставил бы себя любимого. Оставил бы пару своих подруг на сцене и друзей», — заявил он.

Начинающим артистам Киркоров посоветовал усердно трудиться, а вот сам певец не против отдохнуть. Учитывая недавнее падение на сцене, артист явно давно не уходил в отпуск.

«Отдохнуть бы три недели, а потом уж уставать», — рассказал он.

Напомним, Филиппу Киркорову в 2025 году диагностировали диабет 2 типа. Диагноз артисту поставили после того, как у него долго не заживал ожог руки, полученный на концерте от пиротехники.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров высказался о скандале вокруг концерта Крида.