«Отдохнуть бы»: Филипп Киркоров после череды проблем рассказал о мечтах
© Starface.ru
Филипп Киркоров рассказал, что мечтает о трехнедельном отдыхе. Об этом сообщает Super.ru.
Певец Филипп Киркоров побеседовал с журналистами — музыкант порассуждал о том, что бы он поменял в отечественной музыкальной индустрии.
«Я бы всё поменял. Оставил бы себя любимого. Оставил бы пару своих подруг на сцене и друзей», — заявил он.
Начинающим артистам Киркоров посоветовал усердно трудиться, а вот сам певец не против отдохнуть. Учитывая недавнее падение на сцене, артист явно давно не уходил в отпуск.
«Отдохнуть бы три недели, а потом уж уставать», — рассказал он.
Напомним, Филиппу Киркорову в 2025 году диагностировали диабет 2 типа. Диагноз артисту поставили после того, как у него долго не заживал ожог руки, полученный на концерте от пиротехники.
