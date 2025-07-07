Президент Ирана Пезешкиан заявил, что израильские военные пытались его убить

В эксклюзивном интервью журналисту Такеру Карлсону иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что израильские военные предпринимали попытку его ликвидации во время недавнего конфликта между странами.

«Да, они попытались это сделать», — цитирует мужчину НТВ.

По его словам, Израиль пытался нанести авиаудар по месту проведения рабочего совещания с участием президента. Пезешкиан прямо возложил ответственность на Израиль, исключив причастность США.

Напомним, что в июне Израиль провел серию авиаударов по иранским объектам, мотивируя это необходимостью остановить ядерную программу страны. Тегеран ответил ракетными обстрелами израильских городов.

Последствия конфликта: в Иране 1190 погибших (включая ядерных специалистов и военных), 4500 раненых. В Израиле: 28 убитых, около 1500 пострадавших.

Ранее мы писали о том, что Лайма Вайкуле высказалась о конфликте Израиля и Ирана. Певица заявила о том, что «морально пострадала» из-за этого.