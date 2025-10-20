Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил России снять совместный фильм про Ли Харви Освальда

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил России снять фильм про предполагаемого убийцу президента США Джона Кеннеди Ли Харви Освальда. На встрече с главой Республики Мордовия Артемом Здуновым глава государства заявил о готовности вложиться в проект.

Об этом пишет ТАСС.

«Знаю, что есть замысел снять, по-моему, многосерийный фильм про Освальда. Были бы в этом очень заинтересованы и могли бы предоставить свои услуги, площадку и заняться поиском финансирования этого, уверен, интереснейшего фильма», — заявил белорусский лидер.

Александр Григорьевич напомнил, что тема убийства 35-го американского президента недавно активно обсуждалась нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом.

«Если вовремя снимем этот фильм, будет к месту, актуальным будет фильм», — подчеркнул Лукашенко.

Известно, что Ли Харви Освальд с января 1960-го по май 1962 года жил в Минске, где работал токарем на заводе. Там же в Белоруссии он встретился свою будущую супругу, фармацевта Марину Прусакову. В июне 1962-го года пара вместе с их новорожденной дочерью Джун переехала в США.

22 ноября 1963 года президент Джон Кеннеди был убит в Далласе, штат Техас, когда ехал вместе со своей женой Жаклин в лимузине. Подозреваемым в его гибели стал Освальд.

