Предрекли скорую кончину: 82-летний Джо Байден заявился в храм после лучевой терапии с «глазами мертвеца»

Бывший президент США Джозеф Байден проходит лечение от онкологического заболевания. Долгое время 82-летний политик не показывался на публике. Поэтому, когда это произошло, люди крайне удивились изменениям, которые успели произойти с демократом.

Кадры с Байденом опубликовал New York Post. На них запечатлено, как экс-глава Соединенных Штатов посещает вечернюю мессу в церкви Святого Иосифа на Брендивайне.

Американские журналисты отметили, что Байдену крайне плохо. Пожилой демократ еле держится на ногах. Бывшему американскому президенту приходилось опираться на женщину рядом.

Telegram-канал Абзац пишет, что пользователи Сети предрекли экс-главе государства скорую кончину. Они написали, что у Байдена, страдающего от рака простаты, «глаза мертвеца».

Ранее сообщалось, что политик испытывает серьезные трудности с заработком после ухода с поста. Его платные выступления не пользуются популярностью среди американцев.