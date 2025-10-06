«Поздравят тепло и с любовью»: в Кремле раскрыли планы президента России Владимира Путина на день рождения

7 октября президент Российской Федерации Владимир Путин отметит 73-й день рождения. В преддверии праздника пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости раскрыл планы главы государства на этот день.

По словам представителя президента, Владимир Владимирович проведет рабочую встречу, но также у него есть и личные дела.

«Наверняка есть личные планы, конечно, день рождения — есть день рождения. Но мне известно и о рабочих планах», — поделился Песков.

Он добавил, что на вторую половину дня у Путина запланировано совещание с постоянными членами Совета безопасности. Также российский лидер проведет несколько международных телефонных разговоров, в ходе которых его должны поздравить зарубежные коллеги.

Пресс-секретарь Кремля ответил и на вопрос о поздравлениях от внуков.

«Внуки поздравляют дедушку так же, как всех дедушек поздравляют внуки: тепло и с любовью».

