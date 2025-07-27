«Попрошайки» с ангельскими лицами: как обирали бойцов СВО в аэропорту Шереметьево

Появились подробности по делу о хищении средств у участников СВО в московском аэропорту Шереметьево. Члены ОПГ выманивали у военнослужащих деньги под видом покупки билетов, многократно завышая стоимость проезда или якобы оказанных услуг. Часто для этого использовали миловидных девушек, которые входили в группу «попрошаек».

В организованную преступную группировку входило несколько бригад: таксисты, «зазывалы», «попрошайки», «спортсмены» и наводчики. Способы вымогательства были разные. Самыми простыми пользовались «попрошайки», в которую входили в основном миловидные девушки с хорошо подвешенным языком.

«Обычно „попрошайка“ знакомилась с военнослужащим и рассказывала ему трогательную историю о том, как у нее украли билет и кошелек», — выяснила газета «Коммерсант».

По другой «легенде» они говорили, что опоздали на рейс и потратили все деньги в столице. Уловка часто срабатывала, и военнослужащие отдавали дамам от 10 до 35 тыс. рублей.

Как сообщает издание, «зазывалы» встречали бойцов в аэропорту, приглашали в один из баров столицы, где их напаивали. Затем предлагали услуги по изрядно завышенной цене — купить билет на самолет, заселить в гостиницу. У сильно напившихся бойцов узнавали ПИН-код карты и снимали с нее деньги. Так, один из потерпевших лишился около 400 тыс. рублей, другой — более 600 тыс. рублей.

Большинство фигурантов не признают вину. Адвокаты Дмитрия Боглаева, которого считают главарем «спортсменов», утверждают, что преступного сообщества на самом деле не существовало, а его возможные участники действовали поодиночке, не следуя каким-либо указаниям.

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