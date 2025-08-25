«Получил информацию во время заседания»: губернатор Гладков отреагировал на задержание своего бывшего заместителя

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что узнал о задержании своего бывшего заместителя Владимира Базарова во время заседания. По его словам, в правительство региона не поступало запросов по деятельности политика.

Соответствующий комментарий появился в соцсетях Гладкова.

«Во время проведения заседания правительства области получил информацию о задержании Владимира Васильевича Базарова, бывшего заместителя губернатора по строительству, в последнее время работающего в Курской области на аналогичной должности. Связался с Александром Евсеевичем Хинштейном, который подтвердил задержание В. Базарова», - сообщил Гладков.

Ему неизвестны причины задержания. Гладков пообещал прокомментировать случившееся после получения официальной информации, если эти пояснения «не навредят» действиям следственных органов.

«Запросов по деятельности В. Базарова в правительство Белгородской области пока не поступало», - заключил Гладков.

Ранее глава Белгородской области предложил сменить работу чиновнику, который отказался ехать в приграничье. Гладков считает: такие должности надо отдавать людям, способным выполнять поручения вне зависимости от обстановки.