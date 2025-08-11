«Эти должности не для него»: губернатор Гладков сказал сменить работу чиновнику, испугавшемуся ехать в приграничье

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сказал сменить работу замминистра спорта региона Андрею Дятлову. Ранее чиновник отказался ехать на объект в приграничье, попавший под обстрел ВСУ.

Июльский отказ Дятлова обсуждался на заседании областного правительства. Запись заседания опубликована Гладковым в соцсети «ВКонтакте».

31 июля в Telegram-канале главы региона сообщалось, что Дятлов испугался ехать в приграничье. Губернатор на это отреагировал словами: «Страшно – значит, страшно».

На заседании правительства министр спорта Валерий Сирюшов вспомнил о ситуации и попросил Гладкова принять меры, объяснив, что данное поведение чиновника снижает уровень доверия к власти.

Глава региона согласился, что «если человек не способен, исходя из особенностей своего характера, справиться с этой обстановкой, наверное, в этот промежуток времени, который мы переживаем, эти должности не для него». Губернатор объяснил: у руководства нет задачи обидеть, но должности надо отдавать людям, способным выполнять поручения вне зависимости от обстановки.

«Если мы не будем выезжать в приграничье, ну, извините меня, а как жить-то люди будут?» - задался вопросом Гладков и отметил, что закрывшись в кабинетах и уехав за 100-километровуюзону невозможно строить, восстанавливать и развивать.

Ранее чиновница в Красноярском крае посоветовала уйти на СВО людям, которые потеряли работу из-за перебоев с интернетом. Жители региона жаловались, что интернет не работает четвертый день.