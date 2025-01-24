«Да ладно?»: Путин удивился средней зарплате в Москве

Президент РФ Владимир Путин не поверил, что средняя зарплата в Москве составляет 140−160 тысяч рублей. Соответствующие кадры были показаны в эфире «России 24».

На заседании попечительского совета МГУ российский лидер посчитал, что средняя зарплата в вузе отстает от средней столичной и запросил параметры последней у мэра Москвы Сергея Собянина.

Собянин ответил главе государства, что средняя зарплата в Москве составляет 140−160 тысяч рублей, однако Путин удивился.

«Да ладно? Больше», — заявил политик.

Тем не менее градоначальник настоял на своем ответе.

В ходе заседания обсуждалась заработная плата и условия труда, в том числе молодых специалистов. Президент РФ отметил, что они должны соответствовать статусу ведущего вуза страны. Узнав размер средней зарплаты в столице, Путин, обернувшись к ректору МГУ Виктору Садовничему, заметил, что в таком случае принцип выполняется.

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