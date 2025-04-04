«Поехал за свой счет, контракт заключил безвозмездный»: Виталий Милонов рассказал о жизни на СВО

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал об участии в СВО. Парламентарий почти год участвовал в спецоперации. Политик заключал безвозмездный контракт с Минобороны, то есть какой-либо оплаты не получал.

Об этом Милонов рассказал в интервью Kp.ru.

Депутат рассказал, что с 2014 года постоянно ездил в ДНР и ЛНР. С началом спецоперации Милонов решил участвовать в качестве добровольца.

«Я поехал добровольцем, за свой счет. В Госдуме 90% этого времени у меня был оформлен неоплачиваемый отпуск, а зарплату от Министерства обороны я, естественно, никакую не получал; контракт заключил безвозмездный (то есть без какой либо оплаты)», - раскрыл парламентарий.

Милонов служил в противотанковой артиллерийской батарее, был старшим наводчиком. В зоне СВО депутат наводил пушку. Иногда приходилось заправлять снаряды, вытаскивать гильзы.

«Последнее время я в Горловке жил, в расположении. А пушка моя стояла в 4 километрах от линии соприкосновения. Я на мотоцикле за 7 минут доезжал до нее», - поделился Милонов.

В зоне СВО депутат был рад самым обычным вещам, например, пирожкам, купленным у бабушки. Парламентарий вспоминает: «Это было самое вкусное, что я ел в жизни». Говоря о возвращении к мирной жизни после СВО Милонов отметил – важно оставлять там пережитое, а обостренное чувство справедливости будет лишь мешать.

Ранее Милонов заявлял, что американцы «заслужили» пожары в Лос-Анджелесе.