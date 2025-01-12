«Вы это заслужили»: депутат Виталий Милонов назвал пожар в Лос-Анджелесе последним предупреждением для США

Пожарным в Лос-Анджелесе до сих пор не удалось локализовать и ликвидировать пожар, постепенно уничтожающий город. По мнению депутата Госдумы РФ Виталия Милонова, ничего странного в происходящем нет — американцы сами навлекли на себя стихийное бедствие.

Telegram-канал Кровавая барыня опубликовал комментарий народного избранника. Так, Милонов заявил, что Лос-Анджелес — это город грешников и на него должен падать огонь с неба. Депутат вспомнил примеры из истории, когда подобные поселения людей уничтожались.

«В этом нет ничего не то что необычного, в этом все очень даже логично и закономерно. История знает подобные примеры. Они заканчивались по-разному. Чаще всего хорошо заканчивались они, носители греха уничтожались, а человечество получало новую порцию косметики Мертвого моря. И в целом, это последнее предупреждение для Соединенных Штатов», — считает Виталий.

Также депутат Госдумы заявил, что пожар в Лос-Анджелесе является последним предупреждением для Соединенных Штатов. По словам Милонова, американцы ничего не смогут сделать с распространяющимся огнем.

«Ваши дома, ваши клубы, ваши машины горят синим пламенем, вернее, красным пламенем. И с этим вы ничего сделать не можете, потому что вы это заслужили. И с этим вы ничего сделать не можете, потому что вы это заслужили», — резюмировал член ГД.

Ранее внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков сообщил в социальных сетях, что покинул Лос-Анджелес. Исполнитель написал, что находится в безопасности.