Подрезают уголки рта: депутат Милонов призвал отправлять молодежь в психбольницы из-за опасного тренда

В Сети завирусился новый опасный тренд среди молодежи — парни и девушки подрезают себе уголки рта для более широкой улыбки. Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что в данном случае приходится иметь дело с неадекватными людьми, которым требуется экстренная медицинская помощь.

Народный избранник высказал свое мнение по этой ситуации в беседе с «Абзацем». Член нижней палаты парламента заявил, что ответственные за продвижение этого тренда должны понести наказание, а те, кто пробуют его на себе, нуждаются в психиатрической помощи.

«Всех, кто пытается форсить этот тренд, всех привлечь к уголовной ответственности, закрыть их блоги навсегда, а подростков, которые это делают, нужно направить на лечение в психиатрическую больницу, потому что в нормальном состоянии такое человек с собой не сделает», — считает Милонов.

Ранее депутат предложил проверить Егора Крида после шоу в «Лужниках». Рэпер на глазах у несовершеннолетних зрительниц устроил танцы «на грани приличия».