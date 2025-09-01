«Он хорошо понимает, что делает»: депутат Милонов предложил проверить Егора Крида после шоу в «Лужниках»

Депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал идею представителей общественных организаций о проверке концертов певца Егора Крида. Предложение последовало после того, как артист во время недавнего шоу в «Лужниках» устроил на сцене танцы «на грани приличия», пишет «Абзац».

В беседе с изданием парламентарий отметил, что со своей стороны планирует обратиться в правоохранительные органы с просьбой провести тщательную проверку деятельности исполнителя.

«Крид уже очень хорошо понимает, что делает. Он неоднократно становился участником скользких скандалов с липкими историями. Сейчас речь идет о развратных действиях на глазах несовершеннолетних», — объяснил Милонов.

Кроме того, депутат считает необходимым лишить Крида возможности пару лет выступать, чтобы артист «подумал над своим поведением».

«Здесь может быть не только административная ответственность, но и более серьезная. После подобной выходки надо дать исполнителю пару лет подумать над своим поведением. Российская культура ничего не потеряет, потому что с его наличием она ничего не приобрела. Это хамская выходка», — добавил он.

