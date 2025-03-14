Подозреваемый в убийстве украинского националиста Ганула сдался полиции

Подозреваемый в убийстве организатора поджога одесского Дома профсоюзов Демьяна Ганула добровольно сдался правоохранителям. Об этом сообщает Газета.Ru.

По данным издания, мужчина позвонил в полицию и признался в совершении преступления.

Напомним — Ганул был застрелен днем 14 марта на Александровском проспекте в Одессе. На опубликованном в Сети видео с места происшествия запечатлены последние секунды жизни украинского националиста — на них видно, как он уже, видимо, раненый, лежит на земле, а убийца добивает его двумя контрольными выстрелами.

Ранее мы писали о том, что пенсионерка в Москве заказала убийство мужа, чтобы получить наследство. Супруги находились на стадии развода, и женщина не желала делиться половиной имущества с мужем — посему решила его ликвидировать.