Писатель Прилепин вспомнил, как Быков* замолчал после слов Владимира Путина

Президент России Владимир Путин однажды заставил замолчать писателя Дмитрия Быкова* (признан иноагентом на территории РФ). Об этом рассказал Газете.Ru публицист Захар Прилепин.

Прилепин на пресс-конференции, посвященной своему 50-летнему юбилею, вспомнил, что Быков* присутствовал на встрече литераторов с Владимиром Путиным. На ней писатель спросил у президента, что бы он читал, будь у него свободное время.

«На что Путин гениально ответил: „А у меня есть свободное время?“ И Быков*, пораженный, замолчал», — рассказал Прилепин.

Публицист так ответил на вопрос о том, что бы он делал в свободное время. Прилепин старается успеть все, хотя в последнее время на него свалилось много дел. В планах у общественного деятеля — написать два тома, связанных с романом «Тума». Он отметил, что книги будут равны по объему «Тихому Дону» и «Войне и миру».

Накануне писателя Дмитрия Быкова* объявили в розыск в России по уголовной статье, однако не уточняется по какой именно.

*признан иноагентом на территории РФ