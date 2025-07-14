Писателя Дмитрия Быкова* объявили в розыск в России по уголовной статье

Писателя Дмитрия Быкова* (признан иноагентом на территории РФ) объявили в розыск в России по уголовной статье.

Как сообщает ТАСС, в базе данных МВД фамилия сбежавшего из страны писателя появилась в понедельник, 14 июля.

При этом в карточке не уточняется, по какой именно статье ведется розыск.

«Быков Дмитрий Львович*. Разыскивается по статье УК», - говорится в базе.

Известно, что весной текущего года Следственный комитет РФ возбудил в отношении писателя уголовное дело о распространении фейков о Вооруженных силах РФ и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. По первой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы, по второй — до двух лет тюрьмы.

Согласно данным из открытых источников, Быков* с 2021 года проживает в США.

Ранее сына режиссера сериала «Моя прекрасная няня» Василия Кирющенко** (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объявили в розыск в России. Ему грозит до 20 лет тюрьмы за терроризм.

*Признан иностранным агентом на территории РФ

** Включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга