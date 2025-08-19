Патриарх Кирилл вручил вдове Лужкова Елене Батуриной орден Святой княгини Ольги

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил вдове бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елене Батуриной орден Святой княгини Ольги II степени. Она удостоена награды за поддержу церковно-общественных инициатив.

Об этом сообщает НТВ.

Батурина – глава фонда Юрия Лужкова. Она была награждена в праздник Преображения Господня, который отмечается 19 августа.

Патриарх в своей проповеди поблагодарил Лужкова и отметил, что храм Христа Спасителя освятили 19 августа 2000 года. Это место, отметил глава РПЦ, является «великим памятником его мужеству, служению Родине и Москве».

«Я сердечно поздравляю супругу, которая находится здесь. В вашем лице мы обращаем свой взор к памяти дорогого Юрия Михайловича», - произнес патриарх.

Орден равноапостольной княгини Ольги вручается только женщинам. Он имеет три степени, учрежден в 1915 году.

Ранее сообщалось о награждении главного редактора RT Маргариты Симоньян орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. На вручении медиаменеджер призналась, что ей неловко получать награду наравне с девушкой, накрывшей бойца, и космонавтами, которые больше года провели на орбите.