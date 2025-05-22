«Неловко»: Симоньян на вручении ордена в Кремле заявила, что хотела бы разделить награду с миллионами сограждан

Главный редактор RT Маргарита Симоньян получила орден «За заслуги перед Отечеством» III степени. На церемонии вручения в Кремле медиаменеджер сказала, что ей неловко принимать высокую награду.

Симоньян опубликовала видео с мероприятия в своем Telegram-канале.

Главный редактор RT, получив орден в Екатерининском зале Кремля, произнесла несколько слов.

«Всегда неловко получать высокую награду, тем более сегодня в одной команде с девушкой, которая накрыла собой бойца и спасла его, с космонавтами, которые провели больше года на орбите. Я бы хотела разделить эту награду с миллионами своих сограждан, которые не были пока что в этом зале, но трудятся с неменьшей отдачей, неменьшим усердием и неменьшим патриотизмом. И уверена, когда-нибудь в этом зале окажутся. Спасибо за великую честь служить своей Родине. За эту возможность. Служу России», - сказала Симоньян.

Ранее главный редактор RT рассказывала о воспитании детей. Она призналась, что иногда разрешает не делать домашнее задание и пропускать школу, если не хочется вставать утром.