Патриарх Кирилл в День трезвости рассказал, почему христианам не следует пить

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с обращением по случаю Дня трезвости. Он объяснил, почему христианам не следует выпивать.

Речь патриарха приводится на сайте РПЦ.

«Только в трезвом уме мы способны отличать истину от лжи, принимать здравые решения, бороться со страстями и не поддаваться соблазнам — делать все то, к чему мы призваны как христиане», - сказал он.

Патриарх отметил, что День трезвости был установлен, чтобы «напомнить людям о необходимости всегда иметь ясные мысли, доброе сердце и благую волю». Он также указал на снижение потребления алкоголя в России в последнее время и отметил, что это «отрадно». В то же врем глава РПЦ обратил внимание на появление новых опасных веществ, негативно влияющих на сознание.

«Будем помнить, что противостоять этим серьезным вызовам современности невозможно без воздержания от пороков и страстей, без ежедневной работы над собой», - заключил патриарх.

