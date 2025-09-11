«Вы же не просите налить кофе в кафе бесплатно»: в РПЦ объяснили, почему в церкви не могут давать свечки даром

Свечки в церкви – это способ пожертвования и молитвы, поэтому они не могут быть бесплатными. Такое мнение высказал настоятель храма Святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке протоиерей Федор Бородин, который объяснил, почему их не раздают даром.

«Свеча – это способ молитвы, способ пожертвований… Если мы будем бесплатно раздавать ее, за нее заплатит приход, то есть другие прихожане… Вы же не идете в кафе и не просите налить кофе бесплатно», - сказал батюшка в разговоре с изданием «Абзац».

Он отметил, что свечки стоят дешевле, чем указывают на ценнике, и это «все прекрасно понимают». Священник напомнил о наличии в церквях маленьких свечек за символическую плату, которые может позволить каждый.

Бородин также рассказал, что соцработники при церкви иногда распределяют полученные приходом деньги между малоимущими. Не всегда это денежная помощь, но и она оказывается.

«У нас в храме есть несколько многодетных малоимущих семей, а есть большая группа людей, которые жертвуют специальному работнику деньги, и тот распределяет между этими семьями эти суммы ежемесячно», – поделился отец Федор.

