Паша Техник, извинения и 200 млн рублей: депутата Даванков пригласил Мизулину в Госдуму обсудить три вопроса

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к главе Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулиной. Он позвал ее в нижнюю палату парламента, чтобы обсудить три вопроса, передает Telegram-канал Кровавая барыня.

Так, Даванкова интересует, почему Мизулина сначала активно занялась рэпером Пашей Техником, а потом неожиданно прервала работу в этом направлении. Затем вице-спикер хотел бы узнать у общественницы, на что глава Лиги потратила 200 млн рублей, которые ей выделили из госбюджета.

«В прошлом году эти деньги получила ваша организация «Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям»...Какое отношение это имеет к поиску пропавших детей, сколько конкретно вы провели поисков в регионах с выездом на место и сколько детей найдено именно вашей организацией? И сколько поисков прошло с вашим личном участием?», — поинтересовался член Госдумы.

Также Даванкова интересует ответ на вопрос, касающийся артистов. Вице-спикер хочет узнать у Екатерины, готова ли она принести извинения тем, кто пострадал от ее клеветы.

Ранее депутат попросил проверить Мизулину на вымогательство. Он обратился с соответствующим запросом к главе МВД Владимиру Колокольцеву.