Екатерину Мизулину могут проверить на вымогательство из-за слов экс-жены Техника

Главу Лиги безопасного Интернета Екатерину Мизулину могут проверить на вымогательство из-за заявления бывшей жены рэпера Паши Техника. С инициативой выступил депутат Владислав Даванков. Его обращение к главе МВД Владимиру Колокольцеву оказалось в распоряжении Telegram-канала «Кровавая барыня».

В документе сказано, что после смерти Техника его жена Ева Карицкая рассказала о решении вопросов с Мизулиной, которое произошло в ходе неформального обсуждения. До этого деятельность артиста вызывала у Екатерины вопросы. В связи с этим вице-спикер парламента считает, что имело место быть противоправное действие, в том числе вымогательство.

Даванков ссылается на то, что с декабря 2023 года Мизулина не предпринимала попыток инициировать проверки в отношении Паши и не высказывалась на его счет. По словам депутата, такое поведение для главы Лиги безопасного Интернета не характерно.

«Прошу поручить провести проверку деятельности Екатерины Мизулиной по данному и другим аналогичным случаям на предмет возможного наличия признаков противоправных действий, в том числе вымогательства», - сказано в обращении Владислава Даванкова.

Ранее треш-блогерша устроила скандал на борту с Екатериной Мизулиной.