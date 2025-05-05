От Тюмени до Берлина: 32-летняя россиянка займет пост министра в Германии

32-летняя уроженка Тюменской области Натали Павлик назначена на пост министра по вопросам миграции, беженцев и интеграции в правительстве Германии. Об этом сообщается на сайте Социал-демократической партии (СДПГ), которую представляет Павлик.

Павлик родилась в 1992 году в поселке Восток Тюменской области. Ее мать работала нянечкой в детском саду, а отец — водителем в совхозе. В 1999 году, когда Натали было семь лет, семья переехала в Германию в поисках лучшей жизни. Этот переезд стал поворотным моментом в судьбе будущей чиновницы.

В Германии Павлик получила образование в области дизайна, а затем степень магистра по направлению «общество и культура современности» в университете Гиссена. Свою политическую карьеру начала в 20 лет, став депутатом городского совета. В 2021 году Павлик избрана в Бундестаг, а в 2022 году, в возрасте 29 лет, заняла пост уполномоченного федерального правительства по делам переселенцев и национальных меньшинств.

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