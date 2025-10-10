«Особая ценность»: президент России Владимир Путин назвал лучший подарок на день рождения

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, какой подарок на день рождения стал для него самым ценным. Слова главы государства передает Ura.ru.

В ходе рабочей поездки в Таджикистан, российский лидер 10 октября провел в Душанбе пресс-конференцию. Во время общения с журналистами Путин, в частности, поделился, какие подарки получил на день рождения.

По словам президента, много подарков ему передали военнослужащие. Но самым ценным стали иконы, которые бойцы носили с собой в зоне проведения спецоперации.

«Два подарка имеют особую ценность. Один из командующих передал две иконы, которые были с военными, на них остались следы от пуль», — рассказал Владимир Владимирович.

Кроме этого президенту также подарили военные сюжеты, фигурки и книги. О том, какие планы были у главы государства на его день рождения ранее рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

