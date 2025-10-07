Не только собаки: какие питомцы есть у президента Владимира Путина

7 октября президенту России Владимиру Путину исполняется 73 года. В этот день часто вспоминают не только о его работе, но и о личной жизни, в которой важное место занимают питомцы.

У российского лидера целая коллекция животных. Многих из них ему подарили другие политики. В отличие от некоторых глав государств, Путин не забывает о подаренных животных, и о дальнейшей судьбе каждого питомца известно.

Первой знаменитой собакой Путина была лабрадор Конни. Пес часто бывал с хозяином на важных встречах и даже однажды напугал канцлера Германии Ангелу Меркель, которая боится собак.

Как объяснил директор цирка Эдгард Запашный в беседе с ТАСС, Путин выбирает породы, которые легко обучаются и становятся хорошими компаньонами. Конни прожила с президентом 14 лет.

За годы у него появились и другие собаки: болгарская овчарка Баффи, японская собака Юмэ, алабай Верный, а также породы из Киргизии и Сербии. В 2024 году ему подарили двух собак редкой породы из Северной Кореи, но их клички не разглашаются.

Но питомцы Путина — это не только собаки. Он также большой любитель лошадей, которых ему часто дарят. В его конюшнях есть скакуны из разных стран и даже пони по кличке Вадик.

В необычный «зверинец» президента также входят: кавказские барсы, уссурийская тигрица, северный олень, коза по имени Сказка.

Понятно, что таких экзотических животных нельзя держать дома. Они живут в специальных питомниках, где за ними ухаживают профессиональные зоологи.

