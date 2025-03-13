Опубликовано меню обеда со встречи Путина и Лукашенко в Кремле

Опубликовано меню обеда президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко на сегодняшней встрече в Кремле. В перечень блюд вошел ролл из огурца с камчатским крабом.

Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера. В Telegram-канале «Пул Первого» приводится список блюд обеденного меню 13 марта.

В него, помимо ролла, вошли мини-перчики с телятиной и вялеными томатами, похлебка грибная с копченой сметаной, говяжьи щечки с пюре из батата и клюквенным соусом, филе судака с кремом из печеного сельдерея и соусом «Биск». На десерт предлагались шербет из зеленого яблока и мусс из томленой ряженки с лесными ягодами.

Из напитков были российские вина 2020 и 2021 годов. Предлагались два варианта: «Вионье» и «Риваж». По желанию гостям могли предложить постное меню. Что именно в него входило, не уточняется.

Ранее сообщалось, что с Лукашенко в Москву приехал сын белорусского лидера Николай.