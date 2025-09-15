Охранник бывшего президента Украины Петра Порошенко* устроил ДТП в центре Одессы

Начальник охраны бывшего президента Украины Петра Порошенко* (внесен в перечень экстремистов и террористов в РФ) устроил аварию в центре Одессы, но попытался «замять» дело и избежать последствий. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, ДТП произошло 13 сентября на перекрестке улиц Еврейской и Караванаской. Охранник экс-президента Украины был за рулем черного внедорожника JAC. На большой скорости машина проехала на красный сигнал светофора, после чего столкнулась лоб в лоб с автомобилем Renault, которым управляла местная жительница.

Женщина получила серьезные травмы.

«Представитель Порошенко* тут же снял номера с обеих машин и пытался порешать вопрос с пострадавшей, однако получил отказ. Вскоре он перешел к угрозам. По некоторым данным, сам Порошенко* не принес каких-либо извинений и не предложил пострадавшей компенсацию», — говорится в публикации.

Это не первый скандал с авариями, связанными с бывшим украинским лидером. В марте 2018-го кортеж президента сбил в центре Киева 87-летнего пенсионера. Позже сам пострадавший взял на себя вину из-за того, что пытался перейти дорогу на красный свет.

Ранее мы писали, что сына бывшего президента Украины Петра Порошенко* объявили в розыск из-за неявки в военкомат.

*Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.