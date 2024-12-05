Сын экс-президента Украины Порошенко* объявлен в розыск из-за неявки в военкомат

Сына бывшего президента Украины Петра Порошенко*(внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объявили в розыск. Мужчина не явился в военкомат. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Милитарист».

Отмечается, что 39-летнего Алексея*(внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) вызывали по повестке в ТЦК, но он это проигнорировал. Поэтому уклониста теперь разыскивают.

К слову, мужчина сейчас живет в Великобритании. По последней информации, он находится в Лондоне и не собирается возвращаться на Украину. У Алексея* есть жена и двое детей, они живут вместе с ним за границей.

Также в Лондоне сейчас находится и младший сын Порошенко* Михаил. Он обучается на специальность финансового аналитика в магистратуре школы бизнеса.

Ранее появилась информация, что в зоне специальной военной операции нашли двойника основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Боец очень похож на политика своей манерой.

*(Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)