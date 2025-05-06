Одноклассник Владимира Путина объяснил привычку президента выключать свет

Президент России Владимир Путин в фильме журналиста Павла Зарубина, выходя из комнаты, каждый раз выключал свет. Одноклассник и близкий друг главы государства Виктор Борисенко объяснил привычку политика.

По его словам, с этим не связано какой-либо истории. Он предположил, что непростая для многих привычка выработалась за время его жизни с родителями в коммунальной квартире.

«Я думаю, что все дело в том, что коммунальных квартирах в Ленинграде раньше всегда выключали свет, чтобы не получить от соседей замечание, так как оплата света в общем пользовании делилась равномерно на каждого жильца», - сказал Борисенко сайту Kp.ru.

Напомним, Путин пригласил в гости в Кремль журналиста и показал обычный быт. Внимание зрителей приковал холодильник – в нем стоял рязанский кефир. Путин предложил Зарубину попробовать напиток, и тот согласился. После выхода фильма кефир стал пользоваться популярностью у россиян. Его раскупают в магазинах, где-то напитка уже нет.