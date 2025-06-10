Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился тем, как начинается его рабочий день. Глава государства рассказал об этом на рабочей встрече.

Видео с белорусским лидером опубликовал Telegram-канал Пул Первого. Лукашенко посетил студию «Беларусьфильм», после чего провел заседание с местными киноделами.

Александр Григорьевич признался, что его утро начинается с просмотра телевизионных каналов. По словам президента РФ, он в курсе всего, что происходит на ТВ.

«Утром мой рабочий день начинается обычно после 07:00. (Смотрю — Прим. Ред.) Все ваши каналы. Кино, Третий канал — за всем слежу», — заявил Лукашенко.

Во время обращения к сотрудникам киностудии президент Белоруссии отметил, что на отечественных каналах не хватает новых фильмов. Он отметил роль классики, но вместе с этим заявил о необходимости двигаться дальше.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал создание фильмов о профессиональном спорте. По словам государственного деятеля, это чрезвычайно важно для страны и ее граждан.