«Чрезвычайно важно»: Дмитрий Песков отметил необходимость появления фильмов о профессиональном спорте

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посетил московский кинотеатр «Октябрь», где проходит светская премьера фильма «Больше чем футбол». В беседе с журналистами, среди которых был и корреспондент сайта «Страсти», государственный деятель заявил, что картины о спорте высоких достижений крайне важны для нашей страны.

По словам Пескова, профессиональный спорт в Советском Союзе, в Российской Федерации насаждал в людях интерес к обычному спорту. В связи с этим пресс-секретарь лидера РФ отметил, что создание кинокартин на эту тему чрезвычайно важно в государстве.

«Профессиональный спорт, спорт высших достижений — это то, что насаждает культуру спорта в простых людях. Поэтому это (снимать фильмы на данную тематику — Прим. Ред.) чрезвычайно важно. Любая звезда в спорте, любые подвиги в спорте приводят десятки тысяч людей в спортивные кружки», — заявил Песков.