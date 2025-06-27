Общественники предложили дать отцам отпуск с повышенным пособием. Об этом сообщает Life.ru.

Активисты из организации «Отцы рядом» обратились в Госдуму с предложением предоставить мужчинам отцовский отпуск для ухода за детьми. В своем письме к депутату Нине Останиной общественники предложили ввести изменения в Трудовой кодекс: предоставить отпуск отцам сроком от одного до трех месяцев с пособием от 60% до 80% от заработка.

Также общественники предложили заняться популяризацией отцовства через госпрограммы. Сейчас мужчины могут уходить в отпуск по уходу за детьми, однако такой опцией из-за навязанных стереотипов пользуются лишь 2%. Кроме того, пособие составляет всего 40% от зарплаты.

Активисты напомнили о международном опыте — так, в Швеции с 1974 года предусмотрено 90 дней отпуска только для отцов. Похожие законы действуют в Дании, Германии и Франции.

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