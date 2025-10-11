Обитает в элитном небоскребе: сбежавший из Сирии в Москву Башар Асад проводит время за видеоиграми

Экс-президент Сирии Башар Асад, который прилетел в Москву после свержения на родине, обосновался в элитном небоскребе и проводит свободное время за видеоиграми. Об этом пишет Die Zeit со ссылкой на информатора, знакомого с семьей бывшего главы.

60-летний политик после переезда в Россию остановился в Москве. По словам источника, он живет в столичном районе Москва-Сити. Также Асад проводит часть дней в загородном подмосковном доме.

Бывший сирийский президент может свободно перемещаться по стране. Он находится под защитой охранной фирмы. В свободное время Асад проводит время в уединении, преимущественно за компьютерными играми. Политик еще в 2016 году признавался в увлечении геймингом.

Ранее внук бывшего президента Франции Шарля де Голля заявил о желании получить гражданство России. Пьер хочет сделать это ради будущего своих детей.