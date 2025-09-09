«Мы хотим спасти детей от декаданса»: внук де Голля объяснил, зачем хочет получить гражданство России

Внук основателя Пятой французской республики генерала Шарля де Голля Пьер Де Голль заявил о желании получить российское гражданство. Паспорт РФ ему необходим ради будущего своих детей.

По словам Пьера Де Голля, его семье необходимо получить российское гражданство ради детей, чтобы дать им хорошее образование.

«Мы хотим спасти детей от декаданса, от падения ценностей, происходящего в западном мире», — приводит слова внука генерала ТАСС.

Он также добавил, что российское гражданство стало бы для него предметом гордости. Как пояснил де Голль, его семья восхищается тем, как Россия защищает фундаментальные ценности, в том числе высокого уровня образования и работы.

Пьер Де Голль считает, что получение гражданства станет доказательством существования дружбы между Россией и Францией. Но окончательное решение остается за президентом Владимиром Путиным, заключил он.

