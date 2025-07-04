Новые правила продажи алкоголя в Подмосковье: что изменится?

В Московской области хотят ввести новые ограничения на продажу алкоголя. 360.ru рассказывает, какие заведения попадут под запреты, когда изменения вступят в силу и какие штрафы грозят нарушителям.

С 1 сентября 2025 года в Подмосковье ужесточат правила для баров и ресторанов, расположенных в жилых домах с входом со двора. Таким заведениям разрешат продавать алкоголь только с 08:00 до 23:00.

Дополнительные требования: залы должны примыкать к стационарным объектам общепита, запрещено размещать летние веранды во дворах. Вход должен быть со стороны улицы, а не со двора.

Правда ли, что алкоголь будут продавать всего 2 часа в день?

В конце июня Мособлдума предложила радикальную меру — ограничить продажу спиртного с 13:00 до 15:00. Однако это пока лишь инициатива. Законопроект должен пройти второе и третье чтения. Если его примут, новые правила начнут действовать с 1 марта 2026 года.

Почему вводят ограничения?

Инициатива исходит от жителей, которые жалуются на шумные компании ночью.

«Это в первую очередь запрос наших жителей — чтобы дворы были безопасными, тихими и уютными. В них нет места ночным компаниям и пьяным конфликтам. Мы создаем среду, где алкоголь не должен быть центром притяжения, где во дворе слышен смех детей, а не звон бьющегося стекла», — считает председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Какие штрафы грозят нарушителям?

Продажа этилового спирта — 10–300 тыс. руб. Алкоголь несовершеннолетним — 30–300 тыс. руб. Слабоалкогольные напитки в таре >1,5 л — 100–500 тыс. руб.

Пока что самые строгие меры (2-часовое окно продаж) — лишь на стадии обсуждения.

Ранее журналист и телеведущий Владимир Познер озвучил один минус запрета продавать алкоголь людям младше 21 года.