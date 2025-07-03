НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 03 июля 2025, 18:54
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Познер озвучил один минус запрета продавать алкоголь людям младше 21 года

Познер считает, что ограничение продажи алкоголя не решит проблему пьянства.
Познер озвучил один минус запрета продавать алкоголь людям младше 21 года

© Starface.ru

Журналист и телеведущий Владимир Познер считает, что ограничение продажи алкоголя лицам младше 21 года не решит проблему пьянства среди молодежи. Своим мнением он поделился в разговоре с NEWS.ru.

Знаменитость напомнил о том, что во всем мире существуют нормы продажи алкоголя. Они разные, но все они не решают вопроса причины, почему молодые люди много пьют.

«Заключается это не в том, что алкоголь доступен. Поэтому я не считаю, что этот законопроект бессмысленный, но он, конечно, никак не решает вопрос», — поделился Познер.

Журналист подчеркнул, что для эффективной борьбы с алкогольной зависимостью необходимо сначала разобраться в ее корнях. Он назвал пьянство сложной социальной проблемой, требующей глубокого анализа, а не просто запретов.

«Это же не просто на пустом месте. Только поняв и получив ответ на этот вопрос, можно попытаться что-то сделать», – добавил он.

Ранее мы писали о том, что Стас Михайлов назвал причины отказа от алкоголя.