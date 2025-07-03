Познер озвучил один минус запрета продавать алкоголь людям младше 21 года

Журналист и телеведущий Владимир Познер считает, что ограничение продажи алкоголя лицам младше 21 года не решит проблему пьянства среди молодежи. Своим мнением он поделился в разговоре с NEWS.ru.

Знаменитость напомнил о том, что во всем мире существуют нормы продажи алкоголя. Они разные, но все они не решают вопроса причины, почему молодые люди много пьют.

«Заключается это не в том, что алкоголь доступен. Поэтому я не считаю, что этот законопроект бессмысленный, но он, конечно, никак не решает вопрос», — поделился Познер.

Журналист подчеркнул, что для эффективной борьбы с алкогольной зависимостью необходимо сначала разобраться в ее корнях. Он назвал пьянство сложной социальной проблемой, требующей глубокого анализа, а не просто запретов.

«Это же не просто на пустом месте. Только поняв и получив ответ на этот вопрос, можно попытаться что-то сделать», – добавил он.

Ранее мы писали о том, что Стас Михайлов назвал причины отказа от алкоголя.