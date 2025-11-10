«Но я как-то живу»: Александр Лукашенко заявил об отсутствии у него мобильного телефона

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отсутствии мобильного телефона. Белорусский лидер призвал сохранить проводную связь – по его мнению, в этом случае разговоры не будут на серверах в США и Канаде.

Фрагмент совещания Лукашенко привел Telegram-канал «Пул первого».

Президент Белоруссии отметил уязвимость мобильной связи для утечек данных.

«У нас всегда были телефонные справочники. Там написан человек, адрес, номер телефона. Что мы так переживаем за эти телефоны. Лучше с собой не носите их. Тысячу раз говорил, что у меня нет мобильного телефона. Но я как-то живу», - сообщил Лукашенко.

Он призвал сохранить проводную телефонную сеть «над землей и под землей».

Ранее Лукашенко рассказывал об очередях на АЗС из-за того, что люди пьют там кофе. Президент отмечал: народ просил обеспечить продажу на заправках сопутствующих товаров, включая кофе. Из-за этого возникла другая проблема – граждане не могут заправиться из-за стоящих там машин, пока водители пьют кофе. Лукашенко потребовал от чиновников навести железный порядок с очередями на АЗС.