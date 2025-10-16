«Машины поставили, никто проехать не может, а они кофе пьют»: Лукашенко объяснил очереди на АЗС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил очереди на заправках. По его словам, это связано с тем, что народ пьет кофе.

На слова белорусского лидера обратил внимание Telegram-канал Пул Первого.

«Читаю: "Вы знаете, очереди большие на АЗС". Господи, думаю, с чего бы это? Неужели правительство не выполняет мое поручение о том, чтобы белорусы не были обижены с топливом. Да нет. Приехали заправляться, машины поставили поперек, никто проехать не может, а они в кафе кофе пьют», - произнес Лукашенко.

Он рассказал, что народ просил обеспечить продажу на заправках сопутствующих товаров, «ну и кофейку попить».

«Вы просили? Просили. Я принял решение, на каждой заправке должны быть сопутствующие товары и кофеек. Сегодня не можем подъехать заправиться, потому что не там автомобили стоят», - сказал Лукашенко.

Президент поручил до понедельника навести «железный порядок» с очередями на АЗС.

