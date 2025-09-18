Неловкий момент: королева Камилла отогнала Кейт Миддлтон от Мелании Трамп во время визита в Британию

Королева Великобритании Камилла попала в неловкую ситуацию во время визита Дональда и Мелании Трамп в замок Виндзор. Об этом сообщает New York Post.

Президент США с супругой находятся с визитом в Британии. Американский лидер встретился с королем Карлом III и принцем Уильямом в доме королевы Виктории. В один момент, пока мужчины были заняты деловыми разговорами, герцогиня Уэльская Кейт Миддлтон подошла к Мелании и начала оживленную беседу с первой леди.

В это время жена монарха, королева Камилла выглядела растерянной и постоянно оглядывалась по сторонам. В один момент она подошла к Кейт и жестом велела ей отойти в сторону. Супруга принца Уильяма поняла намек свекрови, завершила разговор и сделала то, что от нее потребовали. После этого с соблюдением всем[ королоевских протоколов она заняла место позади мужа.

Это не первый неловкий момент, случившийся во время поездки президентской четы в Соединенное королевство. До этого британцы возмутились тому, что Мелания Трамп не соблюла протокол и при встрече с монархом не сделала реверанс.

